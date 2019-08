La partita di Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Benvenuto tra gli elevati”: Giuseppeè “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ricca di emozioni normali, senza disturbi della personalità”. L’endorsement di Beppe Grillo al premier dimissionario arriva alla vigilia del G7 di Biarritz, in Francia. Non a caso. È qui, sul Golfo di Biscaglia, di fronte alle onde dell’Oceano Atlantico che fanno impazzire i surfisti, è qui che nei prossimi tre giorni si deciderà il futuro diin un eventuale Governo Pd-M5S.In silenzio dal giorno delle sue dimissioni in Senato,arriva domani pomeriggio al vertice dei 7 Grandi. Non smania per restare a Palazzo Chigi. Ma non ha nemmeno detto pubblicamente che ...

