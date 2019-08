Kate e William danno una lezione a Meghan e conquistano tutti : Kate Middleton e William danno una lezione a Harry e Meghan, scegliendo di viaggiare su un volo low cost. Dopo le polemiche dei giorni scorsi i duchi di Cambridge hanno conquistato il favore dei sudditi di sua Maestà con una mossa inaspettata. La coppia reale è attesa a Balmoral dove trascorrerà qualche giorno con la regina Elisabetta. Per raggiungere la Scozia però ha scelto di prendere un volo di linea qualunque, per giunta low cost, spendendo ...

William furioso con Meghan e Harry (e questa volta Kate non c’entra) : Meghan Markle e Harry continuano a fare preoccupare non solo la Regina, ma anche William. Il primogenito di Diana, come è noto, è molto legato al fratello minore, ma soprattutto sente una forte responsabilità nei confronti dei sudditi inglesi e della monarchia britannica, in vista del ruolo che dovrà ricoprire in futuro, quando salirà sul trono al posto di Elisabetta II. Per questo ciò che sta succedendo a Meghan e Harry non può che preoccuparlo ...

L'indiscrezione : "William e Kate hanno ostacolato la storia fra Harry e Meghan" - : Mariangela Garofano La romantica storia d'amore tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle ha fatto sognare molte ragazze, ma a quanto hanno rivelato gli esperti reali, non fu tutta rose e fiori come nelle fiabe. Ad ostacolare l'amore tra i due all'inizio furono William e Kate Sembra che la love story tra il principe Harry e Meghan Markle non sia iniziata proprio come nelle favole. Ancora oggi molto criticati per il loro stile ...

Kate Middleton furiosa con William dopo la regata : Sorridente in pubblico, ma decisamente “tosta” in privato. Secondo alcune indiscrezioni Kate Middleton si sarebbe infuriata con William dopo aver perso la regata di beneficienza. I duchi di Cambridge la scorsa settimana hanno preso parte alla King’s Cup insieme ad altri volti famosi. Marito e moglie sono stati costretti ad abbandonare prima l’isola di Mustique, nei Caraibi, dove stavano trascorrendo le vacanze, per ...

Le vacanze in famiglia, quando ci si rincontra tutti sotto lo stesso tetto ...

“Charlotte - saluta” ma lei fa la linguaccia : il gesto della figlia di William e Kate ai giornalisti : La boccaccia irriverente e assolutamente spontanea della piccola Charlotte, di fronte agli obiettivi dei fotografi presenti alla regata della King’s Cup, ha conquistato la scena. La principessina era all’evento velico assieme ai fratellini e ai suoi genitori, William e Kate, che hanno partecipato da concorrenti con altre celebrità al largo dell’isola di Whigt, a sud dell’Inghilterra. La foto dello sberleffo ha fatto subito il giro ...