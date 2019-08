Incontro PD-M5S | i Dem | Clima positivo | non c' è niente di insormontabile

In corso l'Incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Governo : primo Incontro M5S-Pd clima positivo : Governo: primo incontro M5S-Pd clima positivo. "Il clima che si e' delineato nel corso dell'incontro con il M5S è stato costruttivo

Incontro PD-M5S : "Clima positivo - <br> non c'è niente di insormontabile" : Si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, il primo Incontro tra PD e MoVimento 5 Stelle per capire se è possibile mettere le basi per la creazione di un nuovo governo"giallo-rosso". I primi a commentare l'esito del meeting sono stati i dem. La loro delegazione era composta dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e il vicesegretario Andrea Orlando. Quest'ultimo, dopo l'Incontro, ai giornalisti ha ...

Crisi di governo - Incontro Pd-M5s : "Non c'è nulla di insormontabile - clima costruttivo" : "La riunione si è svolta in un clima costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". Terminato l'incontro tra Pd e Movimento 5 stelle, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, afferma che ci sono i margini per una intesa. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e