DIRETTA PISA BENEVENTO Streaming video Rai | arbitra il signor Fourneau | Serie B

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani tracinano l’Italia in finale : gli azzurri si giocheranno Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L’ITALIA E’ FRA LE PRIME DIECI! A ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...

DIRETTA/ Spal-Feralpisalò - risultato finale 3-1 - : vittoria in rimonta per gli estensi : DIRETTA Spal FeralpiSalò streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 18 agosto,.

DIRETTA/ Pisa Potenza - risultato live 0-0 - : possesso palla per gli uomini di D'Angelo : Diretta Pisa Potenza. Streaming video e tv, orario e risultato live del match del secondo turno ad eliminazione Diretta di Coppa Italia.

DIRETTA PISA Potenza/ Streaming video e tv : non vi sono precedenti recenti : Diretta Pisa Potenza. Streaming video e tv, orario e risultato live del match del secondo turno ad eliminazione Diretta di Coppa Italia.

DIRETTA/ Adriese Feralpisalò - risultato finale 0-1 - : decide Scarsella! : DIRETTA Adriese Feralpisalò: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 4 agosto per il 1turno preliminare di Coppa Italia.

DIRETTA/ Napoli Feralpisalò - risultato 4-0 - streaming video tv : Verdi cala il poker : DIRETTA Napoli Feralpisalò: Verdi cala il poker nella partita amichevole, a segno anche Manolas e Tonelli. Cronaca live, streaming video e tv.