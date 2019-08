Come trasformare il tuo lavoro in un' opportunità di networking

Come trasformare una discarica in una fabbrica del futuro : Un particolare dell’impianto di Scapigliato Un investimento da 100 milioni di euro per trasformare una discarica in un polo di recupero e potenziale reimmissione del rifiuto sul mercato, ovviamente sotto forma di prodotto o di energia. Nasce a Scapigliato la fabbrica del futuro. Il punto di partenza è l’omonima discarica nata all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso nel territorio del comune di Rosignano Marittimo, ...

NON TUTTO IL DOLORE VIENE PER NUOCERE : Come IMPARARE A TRASFORMARE IL FASTIDIO IN UN’OPPORTUNITÀ : Secondo la definizione dell’IASP (International Association for the Study of Pain) il DOLORE è “un’esperienza sensoriale e emozionale spiacevole associata ad un attuale o potenziale danno tessutale, o descritta in termini di danno”. Il DOLORE non corrisponde necessariamente ad un danno; il modo più corretto di rapportarsi al DOLORE sarebbe in effetti quello di intenderlo COME uno strumento di comunicazione con cui il nostro sistema nervoso ci ...