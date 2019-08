Zingaretti | i cinque punti rivisitati per un governo Pd-M5S ‘di sinistra’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il pentalogo che è venuto fuori dalla riunione di ieri del Partito democratico, oltre a rappresentare un fumoso elenco generico di, mi pare segnali la mancanza di presa d’atto che alcune difficoltà, anche al di là della discussione sull’elenco in questione, permangono. A partire proprio da quella sicumera del Pd, partito in tromba dando per scontato che l’accordo si faccia e che si faccia alle condizioni che una forza di minoranza in Parlamento detta. Forse mettendosi, in questo, sulla scia della Lega. Eppure, se il M5S ha imparato qualcosa dalcosiddetto gialloverde, si spera sia proprio il non farsi mettere nel sacco da un partito che ha preso la metà dei suoi voti alle Politiche. E mentre la Lega poteva vantare sul piano politico un successo enorme e il raddoppio dei voti alle Europee, il Pd – pur in lieve recupero – non ha neanche questa carta (se è una carta) da ...

repubblica : #CrisiDiGoverno M5s: 'I cinque punti di #Zingaretti? Si può ragionare' - masechi : Prime luci sulla crisi al buio. Domani le consultazioni dei principali leader di partito al Quirinale. Il Pd di Zin… - Linkiesta : Impossibile pensare ad un governo in cui esponenti del Pd siedano accanto a Di Maio, che tra l'altro fino a una set… -