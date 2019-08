Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | Borghesissima me

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019)AI/20:meCelineBurberryFendiBalenciagaOlivier TheyskensHermèsRochasMarco De VincenzoChanelGiadaTom FordColpo di scena. Tutto c’era da aspettarsi dall’attesissima sfilata di Hedi Slimane per Celine, tranne che quel colpo di teatro che il geniale stilista è riuscito a mettere in scena, stupendo tutti. Dopo un esordio nelle vesti di direttore creativo della griffe all’insegna dell’estetica Eighties che costituisce il fulcro del suo tocco inconfondibile, Slimane ha infatti invertito sorprendentemente la rotta, mandando in passerella una donna nostalgica, rilassata, bon ton, quintessenza dello spirito borghese parigino nella sua versione anni Settanta. LEGGI ANCHETutte le sfilate AI/20 Gonne tartan a pieghe, misuratamente al polpaccio, blazer comodi, stivali in pelle. Foularino annodato al collo, cappotto cammello e talvolta persino ...

