Nadia Toffa | morta la nonna Maria | non ha retto al dolore per la perdita della nipote

Morta la nonna di Nadia Toffa - non ha retto al dolore : “Ho paura che mia mamma resti da sola” aveva profetizzato la Iena : Il dolore è stato troppo forte. Lo sarebbe stato per chiunque, in realtà, soprattutto per una nonna. Ma a 97 anni è stato insopportabile. Si è spenta pochi giorni dopo la nipote, Nadia Toffa, anche Maria Cocchi nonna della nota Iena, 97enne che viveva a Cerveno, dove era nota come la più anziana del paese. Pochi giorni dopo quello di Nadia, dunque, martedì 20 agosto alle 10.30, si è svolto anche il funerale dell’amata nonna. ...

Nadia Toffa - è morta la nonna Maria Cocchi : A qualche giorno di distanza dal funerale di Nadia Toffa, è mancata anche la nonna della conduttrice, Maria Cocchi. La donna aveva 97 anni e martedì 20 agosto sono state celebrate anche le sue esequie a Cerveno, un piccolo centro in provincia di Brescia. Era la nonna materna di Nadia Toffa, che era a sua volta una dei suoi cinque nipoti. La signora Cocchi da qualche anno era nota nel suo paese per essere la persona più anziana del luogo ed è ...

Morta la nonna di Nadia Toffa - non ha retto al dolore della scomparsa della nipote - : Roberta Damiata scomparsa a 97 anni la nonna di Nadia Toffa, la signora Maria Cocchi. Sembra non abbia retto al dolore della morte della nipote A soli 8 giorni dalla morte di Nadia Toffa, la conduttrice de “Le Iene” scomparsa dopo una lunga malattia, se n’è andata anche sua nonna Maria Cocchi. Maria era la signora più anziana di Cerveno, il paese dove si sono svolti i funerali. Era nata a Braone il 25 gennaio del 1922, e si era poi ...

