Dopo l’incidente perde la gamba ma fa 15mila km con la protesi | “Do coraggio agli altri”

Sono quattro le stazioni russe di monitoraggio della radioattività che hanno smesso di inviare dati Dopo l’incidente dell’8 agosto : Sono quattro le stazioni di monitoraggio della radioattività che in Russia hanno smesso di inviare dati dopo l’incidente nucleare dell’8 agosto, nei pressi della base militare di Nenoksa, sulla costa del Mar Bianco: un incidente sulla cui reale gravità il

Esplosione nucleare Russia : spenti 2 centri di monitoraggio radiazioni Dopo l’incidente : Continuano i misteri legati all’Esplosione nella base militare russa nei pressi di Njonoksa, sito usato per testare missili navali nella regione nordoccidentale di Arkhangelsk: le due stazioni di monitoraggio delle radiazioni in Russia più vicine al luogo dell’incidente, quella di Kirov e Dubna, hanno smesso di trasmettere dati dopo la misteriosa Esplosione in cui, l’8 agosto, sono morti 5 specialisti dell’agenzia russa ...

Due stazioni di monitoraggio della radioattività in Russia hanno smesso di inviare dati Dopo l’incidente dell’8 agosto : Due stazioni di monitoraggio della radioattività in Russia hanno smesso di inviare dati dopo l’incidente nucleare dell’8 agosto. Si tratta delle due stazioni più vicine al luogo dell’incidente, avvenuto nei pressi della base militare di Nenoksa, sulla costa del Mar

Russia - Dopo l’incidente 3 feriti radioattivi in ospedale : Mosca, 17 ago. (AdnKronos) – Tre feriti “nudi e avvolti in sacchi di plastica traslucidi” furono portati alle 16.30 dell’8 agosto all’ospedale di Arkangelesk, ma nessuno avvertì il personale che erano radioattivi. L’unica informazione fornita fu che vi era stata un’esplosione alla vicina base militare. A raccontarlo oggi, offrendo nuove informazioni sul misterioso incidente di , è il ‘Moscow ...

MotoGp – Test Brno - le prime parole di Joan Mir Dopo l’incidente : “all’inizio non riuscivo a respirare” : Il pilota della Suzuki ha parlato dopo l’incidente avvenuto nel corso dei Test di Brno, in seguito al quale non ha per fortuna riportato conseguenze Il peggio è passato per Joan Mir, il pilota della Suzuki si sta infatti riprendendo dopo l’incidente a 300 km/h avvenuto nel corso dei Test di Brno. Lo spagnolo ha perso il controllo della propria moto, finita al di là delle barriere di protezione, riportando lividi ed ...

Lasciò i bimbi sullo scuolabus Dopo l’incidente. Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la patente. : Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorso dopo l’incidente accaduto mentre conduceva uno scuolabus sui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Lo scuolabus che guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 ...

VIDEO Caos nel box Mercedes - meccanici impreparati nel GP di Germania : Lewis Hamilton perde tempo Dopo l’incidente : Incredibile Caos nel box della Mercedes durante il GP di Germania 2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista. Lewis Hamilton conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio Dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Michele Bravi pubblica nuove foto Dopo l’incidente : “Esci da quell’involucro” : A distanza di mesi dall'incidente, Michele Bravi pubblica nuove foto che hanno fatto impensierire i fan, intervenuti con alcuni commenti con il quale l'hanno invitato a "uscire dall'involucro". Eh sì, perché Michele Bravi si è presentato sui social completamente ricoperto dal nylon che lo ha fatto sembrare avvolto in un pacchetto dal quale i fan hanno richiesto che uscisse immediatamente. L'artista di Città di Castello ha quindi rotto il ...

Dopo l’incidente le hanno rubato il telefono. Ridatecelo! La mamma di Martina Aprile : Dopo l'incidente nel quale è rimasta uccisa domenica scorsa a Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, a Martina Aprile qualcuno, forse uno sciacallo, ha portato via il cellulare, sul quale erano conservate foto e video di lei e di suo figlio, un bimbo disabile di 4 anni. È questa la denuncia fatta dalla mamma della giovane vittima, che ai microfoni di una tv locale ha anche lanciato un appello affinché chiunque si ...

Formula 1 - Vettel si mette a nudo Dopo l’incidente con Verstappen : “ecco cosa mi frustra” : Il pilota tedesco non può esimersi dal commentare l’errore che ha rovinato la sua gara e quella di Verstappen a Silverstone Ennesimo errore per Sebastian Vettel, una consuetudine negli ultimi mesi per il pilota tedesco, entrato in un vortice da cui non riesce più a tirarsi fuori. Photo4/LaPresse Il tamponamento avvenuto al giro 33 del Gp di Silverstone svela lo stato d’animo del quattro volte campione del mondo, lontanissimo ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti Dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

Venezia - Comitato No Grandi Navi Dopo l’incidente sfiorato : “Questi bestioni incompatibili con la nostra città fragile” : “Sono dei criminali. Non dovevano uscire con quel tempo e con quel vento. Hanno messo a repentaglio l’incolumità degli abitanti di Venezia. E se fossero andati a sbattere contro lo yacht? O contro l’imbarcadero dell’Actv? Ai Signori delle Grandi Navi non è servito nulla quello che è accaduto un mese fa nel Canale della Giudecca?”. Luciano Mazzolin è il portavoce del Comitato No Grandi Navi. E se ha un merito è quello di ...

Trono Over : Anna Grassi ancora in gravi condizioni Dopo l’incidente : Trono Over, Anna Grassi ricOverata in camera iperbarica: ancora gravi le condizioni di salute dell’ex dama di Uomini e Donne Lo scorso 25 giugno a Lauro, piccolo centro abitato in provincia di Avellino, Anna Grassi e Carmine Grasso sono stati vittime di un incidente domestico. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne […] L'articolo Trono Over: Anna Grassi ancora in gravi condizioni dopo l’incidente proviene da Gossip ...