TAGLIO CUNEO FISCALE La misura pronta a rilanciare | nuovo | Governo e Parti sociali

TAGLIO del cuneo fiscale - tutti d’accordo : ?le proposte dei partiti : L’agenda delle imprese. Ampio consenso sulla riduzione del costo del lavoro. Più limitata, però, nella proposta M5S

Conte apre a fase 2 - patto crescita e TAGLIO cuneo. Parti sociali attendono al varco : Al terzo round di incontri a Palazzo Chigi la sintesi delle Parti sociali e' netta: bene l'impegno a confrontarsi ribadito dal Governo ma bisogna ora attendere che si passi dai grandi titoli, su cui non e' difficile trovare punti di contatto, a proposte concrete da discutere con tutti gli elementi necessari per pesarne gli effetti. Il Governo e' ancora cauto nel merito ma guarda avanti e preannuncia una 'fase due' per "realizzare un patto per la ...

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora TAGLIO CUNEO fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La 'spinta' di sindacati e imprese allontana la flat tax : TAGLIO CUNEO FISCALE: oggi è in programma a palazzo Chigi un nuovo incontro tra Governo e Parti sociali in vista della messa a punto della Legge di bilancio

Vincenzo Boccia : il TAGLIO del cuneo fiscale va collegato ai grandi contratti : Vincenzo Boccia: Secondo noi il taglio del cuneo va collegato ai grandi contratti di riferimento, si può fare ed eviterebbe il dumping contrattuale

TAGLIO del cuneo - lite Lega-M5s. Tria : ?«Flat tax? Meno aliquote» : Il primo «workshop» con le parti sociali a Palazzo Chigi si trasforma nell’ennesima molla per le tensioni fra Lega e Cinque Stelle. Il premier Conte chiarisce subito ai...

Manovra - Di Maio : “La flat tax è ancora un mistero. Io lavoro al TAGLIO del cuneo fiscale da 4 miliardi : una misura realistica” : La flat tax “per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava non ho capito cosa significa”. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24, mette definitivamente sul tavolo il dibattito sulla Manovra, dopo l’incontro giovedì a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali: il capo politico M5s era presente, mentre Matteo Salvini non si è visto ...

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone TAGLIO del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...

Di Maio : TAGLIO al cuneo fiscale in cambio del via al salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio propone uno scambio: l’introduzione del salario minimo legale, compensato da un taglio del cuneo fiscale-contributivo per 4 miliardi in modo da “congelare” l’incremento del...

Fisco : Di Maio - TAGLIO CUNEO a chi assume a tempo indeterminato - +4 mld imprese : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi sulla manovra e la riforma fiscale con le parti sociali, il vicepremier Luigi Di Maio presenta la proposta del M5S per il taglio del cuneo. Un taglio rivolto a chi assume a tempo indeterminato e che, viene spiegato, “non va ad incidere sull’aumento della spesa pensionistica, bensì su quello degli ammortizzatori sociali, variabile che permetterà anche di scomputare la ...

Lega accelera su flat tax - al via piano Siri da 13 miliardi. E M5s su salario-TAGLIO cuneo : Via il piano Siri per il quale servirebbero 13 miliardi. La Lega, riferiscono fonti parlamentari, sta affinando la proposta sulla flat tax. "Deve essere sostenibile", sottolineano le stesse fonti. Al di la' dell'incontro tra il governo e le parti sociali, il partito di via Bellerio in questi giorni ha continuato a lavorare sul pacchetto fiscale che dovrebbe essere portato al tavolo delle parti sociali in un nuovo incontro che dovrebbe avvenire ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del TAGLIO del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Cuneo fiscale - mission possible 5S Col TAGLIO di un punto 106€ in più : M5S preferisce ridurre il Cuneo fiscale sul lavoro prima che varare la flat tax cara alla Lega. Matteo Salvini abbozza: un compromesso è possibile per ridurre la pressione fiscale e veder crescere gli stipendi. Ma con le clausole di salvaguardia e dati economici meno vigorosi che in passato, il sentiero appare stretto e accidentato, ammoniscono gli esperti di Ubs Wm Italy. Eppure un accordo è necessario, per sostenere la ripresa e ...