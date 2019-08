Ora la capitana smonta Macron | ​ Non voglio le vostre medaglie

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Aurora Vigne Pia Klemp ha spiegato le ragioni del suo gesto: "Mi volete dare una medaglia per delle azioni che contrastate all'interno dellemura" Pia Klemp, l'exdella Sea Watch 3 e collega di Carola Rackete ha rifiutato la medaglia onoraria con cui il sindaco socialista di Parigi, Anne Hidalgo, aveva deciso di premiarla per le sue azioni nel Mediterraneo. In una lettera al primo cittadino della Ville Lumière, la Klemp ha spiegato le ragioni del suo gesto. "Mi volete dare una medaglia per delle azioni che contrastate all'interno dellemura. Sono sicuro che non vi sorprenderete se rifiuto questa medaglia". Lasi riferisce alle azioni della polizia francese che, scrive la donna, "ruba le coperte alle persone costrette a vivere per strada". Fatti come questi non sono di certo nuovi e rimbalzano spesso sulle cronache oltralpe. Inoltre, denuncia ...

