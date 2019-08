Open Arms | 14 migranti si gettano in mare

Open Arms - dalla Spagna 'rifiutano Malta' - Fusaro sospetta : 'Pronta ad ingresso trionfale in Italia' : Mentre la crisi di governo si avvia verso la fase cruciale, la nave Open Arms continua a restare nel Mediterraneo. Si tratta di due vicende apparentemente distanti ma che, in realtà, secondo Diego Fusaro potrebbero essere unite da un doppio filo. Fonti autorevoli spagnole, corrispondenti al vicepremier iberico Carmen Calvo, fanno sapere che l'imbarcazione delle Ong avrebbe rifiutato l'opportunità di valutare un eventuale approdo a Malta o di ...

La Spagna invia una nave per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca : La Spagna invierà una nave della marina a Lampedusa per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca. Al diciannovesimo giorno di stallo si sblocca la situazione per i naufraghi a bordo dell'imbarcazione della ong spagnola. La nave Audaz partirà alle 17 da Rota, Cadige. Per il ministro dei Trasp

Open Arms - la Spagna invia una nave militare per trasportare i migranti sulle sue coste. La situazione a bordo resta esplosiva : L’annuncio dell’azione iberica è del ministro Toninelli: «Auspico che il Paese si impegni a fermare la ong in futuro». L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana

Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) : (AdnKronos) - Ad accogliere il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio la comandante e i vertici della ong spagnola. Insieme con i due medici che lo accompagnano, il magistrato sta facendo una ispezione sulla nave Open Arms. A bordo una novantina di persone, dopo che oggi una quindicina di person

Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, subito dopo l'atterraggio a Lampedusa è salito su una motovedetta della Guardia costiera per raggiungere la nave Open Arms. Il magistrato è accompagnato da due medici specializzati.

Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) : (AdnKronos) – Ad accogliere il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio la comandante e i vertici della ong spagnola. Insieme con i due medici che lo accompagnano, il magistrato sta facendo una ispezione sulla nave Open Arms. A bordo una novantina di persone, dopo che oggi una quindicina di persone si è gettata in acqua. L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) : (AdnKronos) – Ad accogliere il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio la comandante e i vertici della ong spagnola. Insieme con i due medici che lo accompagnano, il magistrato sta facendo una ispezione sulla nave Open Arms. A bordo una novantina di persone, dopo che oggi una quindicina di persone si è gettata in acqua. L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, subito dopo l’atterraggio a Lampedusa è salito su una motovedetta della Guardia costiera per raggiungere la nave Open Arms. Il magistrato è accompagnato da due medici specializzati. L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Open Arms - 8 sbarcati ma cresce la tensione : Situazione sempre più critica a bordo della Open Arms al diciannovesimo giorno di attesa, ferma a mezzo miglio da Lampedusa. 8 sbarcati

Open Arms - naufraghi si gettano in mare | La Ong : "Situazione esplosiva"| Video : Salvatore Martello commenta la situazione a bordo della nave "Nessuno affronta davvero il problema migrazione in Italia". Intanto a bordo della nave la situazione è incontenibile: decine di migranti si gettano in mare

Open Arms : MIGRANTI IN MARE/ Procuratore di Agrigento in arrivo sull'isola : OPEN ARMS, MIGRANTI si gettano in MARE per disperazione. Intanto il Procuratore di Agrigento è pronto a recarsi sull'isola di Lampedusa

Migranti - dalla Open Arms stanno sbarcando a nuoto : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

Open Arms - migranti si buttano in mare. Il procuratore di Agrigento : a bordo situazione esplosiva : L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana. Ieri otto presone sono state fatte sbarcare

Open Arms fuori controllo - i migranti si buttano in mare per raggiungere l'Italia : Cresce l'esasperazione a bordo della Open Arms, questa mattina 20 agosto un immigrato si è buttato in mare per poi essere recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera. Qualche ora dopo altre persone si sono lanciate in acqua per raggiungere la terra ferma. Al momento pare ancora lontano il t