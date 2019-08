Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro e 7 fanno meglio dei Google Pixel : ecco patch di agosto e varie novità col nuovo update : OnePlus 7 Pro e OnePlus 7 fanno meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 eOxygen OS 9.5.11 e integrano le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google. L'articolo OnePlus 7 Pro e 7 fanno meglio dei Google Pixel: ecco patch di agosto e varie novità col nuovo update proviene da TuttoAndroid.

Google Foto aggiunge il supporto allo spazio colore esteso - che però crea problemi a OnePlus 7 Pro : Google Foto si aggiorna aggiungendo il supporto allo spazio colore esteso, che però va a creare problemi alla modalità notturna di OnePlus 7 Pro.

L'Always on Display dei Google Pixel debutta sui OnePlus con questo modulo Xposed : Con la diffusione crescente dei Display OLED soprattutto sui top di gamma hanno preso piede di pari passo funzioni come Display Ambient o Always on Display