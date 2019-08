Felice Gimondi | il funerale del Campionissimo | l’ultimo saluto a un fuoriclasse

Funerali di Gimondi a Paladina - il cartello fuori dalla chiesa : "Ciao Felice - salutaci Pantani" : Ultimo omaggio al campione del ciclismo morto venerdì in Sicilia per un malore: ci sono anche Francesco Moser e Beppe Saronni

Funerali Felice Gimondi/ Diretta tv streaming : dalle ore 10 : 40 l'ultimo saluto : Funerali Felice Gimondi, Diretta tv streaming. dalle ore 10:40 di questa mattina l'ultimo saluto al compianto ciclista, scomparso il 16 agosto

Eddy Merckx non parteciperà ai funerali di Felice Gimondi : “Non ce la faccio - sto troppo male” : Oggi si celebreranno i funerali di Felice Gimondi, scomparso la scorsa settimana mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Una folla di oltre 2000 persone darà l’ultimo saluto al fuoriclasse del pedale che regalò grandi emozioni a tutta l’Italia negli anni ’60-’70 e che conquistò la mitica Tripla Corona (vinse cioè Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna per almeno una volta in carriera) oltre a un ...

Felice Gimondi - le commoventi parole dello storico rivale Motta : “se ti ho fatto qualche sgarbo…” : Gianni Motta saluta Felice Gimondi, suo storico ex rivale in sella alla bici: le parole dell’ex ciclista sono commoventi Si terranno domani, alle 11.00, nella chiesa di Paladina, città in provincia di Bergamo, i funerali di Felice Gimondi, ex ciclista italiano scomparso a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza a Giardini Naxos. In attesa di poter dare l’ultimo saluto all’ex campione, a far commuovere ...

Morte Gimondi – La prova in linea dei Mondiali 2019 nel giorno di nascita di Felice : Di Rocco pensa ad uno speciale omaggio : Renato Di Rocco, presidente della Federazione italiana di ciclismo, pensa ad uno speciale omaggio per Felice Gimondi ai prossimi Mondiali 2019 di ciclismo su strada, la cui prova in linea si terrà nel giorno di nascita dell’ex campione La scomparsa improvvisa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo, a lutto ormai da venerdì, giorno della tragica notizia. In attesa di poter dare l’ultimo saluto ...

Felice Gimondi - aperta a Paladina la camera ardente del campione morto a 76 anni : Fino a questa sera si potrà rendere omaggio al feretro, arrivato da Giardini Naxos, dove Gimondi è morto per un malore mentre era in vacanza. Domani alle 11 i funerali

Gimondi - l'amico medico : "Felice è morto tra le mie braccia" : Fichera, amico da sempre di Felice Gimondi, racconta alla Gazzetta dello Sport i drammatici istanti della scomparsa dell'ex...

Ciclismo : i funerali di Felice Gimondi saranno celebrati martedì a Paladina : Inutile negarlo, si è ancora tutti scioccati dalla scomparsa di Felice Gimondi. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese ha lasciato un vuoto enorme nel ricordo di tutti per ciò che ha rappresentato in bicicletta e non. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte dei libri dei ricordi, ma di sicuro quel ...

La lettera di Norma Gimondi al padre Felice : "Ora riposa : la tappa è finita" : Una lettera d’amore al padre che non c’è più. Norma Gimondi scrive a Felice, acclamato dai tifosi per essere stato uno dei più grandi ciclisti che l’Italia abbia mai avuto, ma che per lei è stato “il miglior papà che si possa avere”. Una missiva commovente pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera: Caro papà, da bambina quando partivi per il Giro d’Italia la ...

Norma Gimondi racconta papà Felice : “da qualche mese gli avevano proibito la bici - ma all’esame sotto sforzo…” : Norma Gimondi ricorda papà Felice: la figlia dell’ex ciclista italiano scomparso due giorni fa per un malore a Giardini Naxos racconta il padre La scomparsa improvvisa di Felice Gimondi lascia un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo. La famiglia dell’ex campione italiano darà il suo ultimo saluto al famoso ciclista martedì, nella chiesa della sua Paladina, dove viveva ormai da 30 anni. LaPresse/Sergio Agazzi Felice Gimondi, ...

Ciclismo : sarà dedicato alla memoria di Felice Gimondi il Giro di Lombardia 2019 : Il mondo del Ciclismo è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Felice Gimondi. Il fuoriclasse bergamasco se n’è andato in maniera imprevista e quanto mai dolorosa, sia per la sua famiglia, sia per la sua famiglia allargata, ovvero il mondo del Ciclismo. Quest’ultima, com’è inevitabile che sia, si sta già muovendo per rendere onore nel migliore dei modi ad uno dei sette atleti della storia in grado di vincere le tre ...

Felice Gimondi nel cuore - l’Italia del ciclismo lo omaggia : “gli sarà dedicato Il Lombardia” : Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto ...

Morte Gimondi – La salma di Felice parte domani per Paladina : data e orario dei funerali : Martedì i funerali di Felice Gimondi a Paladina: domani la salma dell’ex ciclista in partenza da Taormina L’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo: l’ex campione italiano è morto ieri mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo le vacanza con la moglie ed una coppia di amici. Dopo l’ok della Procura di Messina, che ha deciso di non ...