Bitter Sweet | trame puntate 55-56 | Aslan e la Piran su tutte le furie con Asuman

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 20 agosto 2019 : anticipazioni puntate 53 e 54 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 20 agosto 2019 su Canale 5: Deniz ha fatto un incidente con la moto. Asuman, dopo il litigio con la sorella, prende la decisione di andare a stare a casa di Deniz e ne approfitta per occuparsi di lui… Demet chiede a Deniz di testimoniare contro Ferit al processo per l’affidamento di Bulut… Ferit e Nazli temono che Asuman possa spiattellare ...

Bitter Sweet Anticipazioni 20 agosto 2019 : Il segreto di Nazli e Ferit è in pericolo : Asuman si trasferisce a casa di Deniz e Nazli ha paura che la sorella riveli al ragazzo che il matrimonio con Ferit è fasullo.

Bitter Sweet torna in onda mentre Can Yaman sbarca in Italia : Mediaset annuncia l’arrivo di Erkenci Kus : Bitter Sweet torna in onda da oggi, 19 luglio, su Canale5 con una doppia puntata e una curiosità importante. Proprio in questi giorni è sbarcato in Italia il protagonista della serie, Can Yaman che, capelli lunghi e muscoli ancora più evidenti, ha messo a soqquadro Napoli e i fan della serie turca che si sono appostati davanti al suo hotel. Un affetto che ha travolto il nostro amato Ferit che non si è tirato indietro regalandosi al suo pubblico ...

Bitter Sweet - spoiler episodi 53 e 54 : Demet vuole che il fratello deponi contro l'Aslan : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season - La Stagione del cuore. Gli spoiler degli episodi 53 e 54 in onda martedì 20 agosto su Canale 5, svelano che Hakan Onder e Demet Kaya cercheranno di assicurarsi la testimonianza di Deniz Kaya nel processo per l'affido di Bulut. Ferit Aslan e Nazli, invece, ...

Bitter Sweet Anticipazioni 19 agosto 2019 : Asuman corre al capezzale di Deniz : Deniz ha avuto un incidente in moto e Asuman, preoccupata, corre da lui. Ferit vorrebbe presentarsi in pubblico con Nazli ma la ragazza rifiuta di farlo.

Bitter Sweet - spoiler : Leman si trasferisce dall'Aslan e dalla Piran per smascherarli : Finalmente l’attesa è finita, oggi lunedì 19 agosto 2019 i telespettatori italiani rivedranno su Canale 5 l’amatissima soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Nelle prossime puntate, Ferit Aslan e Nazli Piran dopo essere riusciti a mettere fuori gioco gli Onder, poiché il giudice deciderà di far vivere con loro il piccolo Bulut, affronteranno nuovi ostacoli. L’architetto e la cuoca dopo aver rischiato di separarsi per colpa di Pelin ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut : Nazli, Bulut e Ferit - Bitter Sweet Dopo la breve pausa della scorsa settimana, riprendono su Canale 5 gli episodi inediti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Grazie al loro matrimonio combinato, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) riusciranno ad ottenere, finalmente, la custodia del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), ma le tensioni non saranno affatto terminate: Deniz (Hakan Kurtas) scoprirà infatti che l’unione dei due ...

Bitter Sweet trame 21 e 22 agosto : Demet apprende che suo marito è un criminale : Gli appuntamenti di mercoledì 21 e giovedì 22 agosto di Bitter Sweet segneranno alcuni colpi di scena fondamentali ai fini della trama e della risoluzione di certe questioni in sospeso. Mentre proseguiranno le indagini in merito alla morte dei genitori del piccolo Bulut, Demet origlierà una conversazione di suo marito e scoprirà tutta la verità. Il colpevole è infatti Hakan; la donna non esiterà a palesare la sua scoperta al marito. ...

Bitter Sweet torna in onda oggi 19 agosto - spoiler : la telefonata della cuoca sconvolge Deniz : Terminata la pausa estiva (dal lunedì 12 a venerdì 16), riprenderà oggi 19 agosto alle 14:45 la programmazione di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Anche questa settimana andranno in onda due episodi della soap turca, in attesa che Canale 5 riprenda la programmazione di 'Beautiful' e de 'Il segreto' lunedì 26 agosto. Secondo il taglio dato agli episodi nella versione italiana (78 invece delle 26 puntate turche), oggi saranno trasmessi gli ...

Bitter Sweet - anticipazioni : FERIT e NAZLI fanno l’amore! : L’attrazione tra FERIT (Can Yaman) e NAZLI (Ozge Gurel) raggiungerà il suo massimo apice nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. I due, dopo aver ottenuto l’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) grazie al loro falso matrimonio, si impegneranno per portare avanti la “menzogna” ma non tutto sarà così facile… Bitter Sweet, news: le intromissioni di Pelin Turan, l’ex ...

Can Yaman in Italia per le vacanze : l'attore di Bitter Sweet è stato avvistato a Capri : Sta ottenendo grande successo in Italia Can Yaman, l'attore che interpreta il personaggio di Ferit Aslan nella soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, attualmente ancora in onda su Canale 5. L'artista di Istanbul, bello e impossibile, è riuscito a stregare le fan Italiane, le quali hanno immediatamente notato il suo cambiamento rispetto a quando ha preso parte alla riprese di Dolunay nel 2017. Infatti attualmente il 29enne sfoggia dei ...

Bitter Sweet - spoiler : Ferit e Nazli si presentano al tribunale per divorziare : Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan personaggi principali dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore dopo una settimana di riposo saranno di nuovo sul piccolo schermo di Canale 5. Gli spoiler di settembre 2019, rivelano che la cuoca e l’architetto una volta riusciti a portare via Bulut dalla casa degli Onder, affronteranno dei nuovi ostacoli. Il perfido Hakan dopo aver tentato di far lasciare i novelli sposi con l’aiuto di Pelin, ...

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana fino al 23 agosto : Hakan è un assassino : Dopo una settimana di stop, ritorna l'appuntamento con Bitter Sweet, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che rivedremo in onda a partire da lunedì 19 agosto, con gli episodi inediti in prima visione assoluta. L'appuntamento resta confermato dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, con la consueta doppia puntata che sarà trasmessa per tutta la prossima settimana. Tanti i colpi di scena che vedremo, a partire dal fatto che Demet ...

Bitter Sweet anticipazioni episodi 51 e 52 : Asuman litiga con Nazli : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è una soap turca girata ad Istanbul nel 2017. Trasmessa in Italia dall'inizio di quest'estate, la serie televisiva ha avuto un grande successo e tornerà in onda il 19 agosto, dopo la sua pausa estiva. Anche gli attori hanno saputo che la soap è molto stata apprezzata nel nostro Paese. Le puntate turche anticipano grandi colpi di scena. Uno di questi è proprio l'ennesimo litigio tra le sorelle Nazli e Asuman. ...