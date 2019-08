Turista francese sparito Anche i droni lo cercano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Jacopo Granzotto Da 9 giorni Simon Gautier non si trova. La madre: «È ferito in una scarpata, aiutatelo» «Non sopporto l'idea che non ci sia qualcuno in grado di salvarlo, è ancora vivo e vicino, cercatelo». È disperata la madre di Simon Gautier, ilche da nove giorni ha fatto perdere le tracce nel Cilento. Mercoledì la signora è arrivata a Policastro, provincia di Salerno, per seguire da vicino le ricerche. L'appello è stato subito raccolto dalle tv francesi che l'hanno rilanciato sul web: «Abbiamo bisogno di speleologhi, di alpinisti, di pompieri addestrati alla montagna, di gente capace di raggiungere zone inaccessibili ai più, sono passati troppi giorni e lui è ferito». Per Delphine Godard è una corsa contro il tempo: il figlio, 27 anni, non dà notizie dal 9 agosto, giorno in cui ha chiamato i soccorsi dopo una caduta durante un'escursione lungo il ...

