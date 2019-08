Adesso in arrivo c' è anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo

Luca Parmitano - Adesso la missione Beyond entra nel vivo : in arrivo sulla ISS le navicelle del futuro : Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale da poche ore e un po’ di riposo e’ d’obbligo, anche se per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) non sara’ facile resistere alla tentazione di mettersi subito al lavoro nella missione Beyond, considerando le tantissime novità che lo aspettano, fra il ruolo di comandante, le passeggiate spaziali e l’arrivo in novembre delle prime navette ...