Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona con un video | le parole di Sierra

Fonte : lanostratv

(Di sabato 17 agosto 2019)insieme adurante Uomini e Donne? IldiIl primo tronista gay di Uomini e Donneha rotto il silenzio sulle accuse di essere stato fidanzato durante il suo percorso con Juan. Tutto è nato per difendersi dalle illazioni circolate sul suo conto riguardo la bufera che si è abbattuta sulla trasmissione di Maria De Filippi e su Raffaella Mennoia ad opera di. L’ex corteggiatore, infatti, non ha approvato il fatto che la redazione continui a difendere, convinto che l’ex tronista fosse in malafede e abbia ingannato sia lui che il pubblico tenendo nascosta, con la complicità degli autori, la sua storia con. Per replicare alle recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato,ha pubblicato unsu Instagram in cui Juanha ammesso di essere stato sempre fidanzato conanche ...

emmaforvale : RT @01roberti: Chi ha la verità in tasca non avrà mai paura di esporsi quindi solo tanto di cappello a mario serpa #uominiedonne - LauraFRomagnosi : RT @iobohvoimah: Tanto ci sono le diffide e le vie legali per pararsi il culo e non far mai uscire niente. Gli va sempre di lusso a questi… - LiberaMente2017 : #uominiedonne La bellezza degli uomini che hanno la coscienza pulita. Più Mario Serpa al mondo. -