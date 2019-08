Il ristorante del futuro? Robot al posto di camerieri | via anche il cassiere

Una cena a L˜Aria - il ristorante gourmet del Mandarin Oriental - Lago di Como : Risotto Oro verdeGli amouse boucheIl risveglio dell'ortoAcqua e farinaFusilloniNunnarèAstice bluTrotaGreen me fivePechino - Anatra - BlevioOmaggio ad Auguste Escoffier… La pesca melba Pompelmo, miele e timoCaramello, passione e cioccolatoLo chef Vincenzo GuarinoVilla RoccabrunaCO.MO Bar & Bistrot CO.MO Bar & Bistrot La terrazza del BistrotLa sala del ristorante L~AriaLa terrazza del ristorante L~AriaOgni luogo racconta una storia: quella ...

“Tutte a novanta…” : polemiche per la locandina dell’evento di un ristorante in Veneto : “Tutte a novanta…” e l’immagine effetto vintage di una ragazza ammiccante ritratta a carponi: è quanto si vede sulla locandina pubblicitaria di un evento del Nautic Club restaurant di Marina di Cavallino, in Veneto, che ha scatenato un’ondata di indignazione e proteste. La foto alquanto esplicita è stata pubblicata sulla pagina Facebook del locale per pubblicizzare una serata dedicata alla musica anni Novanta che ...

Dolunay - spoiler del 31 luglio : Ferit cambia idea e decide di non vendere il ristorante : Una nuova e avvincente puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i fan della soap turca nella giornata di mercoledì 31 luglio, nel consueto orario delle 14,45, dove vedremo come Ferit, ancora deluso e amareggiato per il comportamento di Nazli, deciderà di tornare sui suoi passi decidendo di non mettere in vendita il locale. Come visto nelle scorse puntate l'Aslan, dopo aver scoperto che la chef lo ha ingannato non rivelandogli la ...

Bitter Sweet - trama 29 luglio : l'Aslan invita Nazli a danzare all'apertura del ristorante : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca ambientata ad Istanbul che narra la storia d'amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler dell'episodio in onda lunedì 29 luglio, rivelano che Deniz dimostrerà una gelosia sempre più cocente nei confronti della cuoca e dell'affarista dopo averli visti avvinghiati durante un ballo in occasione ...

Bitter Sweet - spoiler del 26 luglio : apre il ristorante della Piran e di Manami : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria ...

Intossicazione di massa in villaggio vacanze a Torre dell’Orso - scatta chiusura del ristorante : Dopo l'ispezione dei Nas e dell'asl a seguito dell'Intossicazione di massa in un villaggio turistico del Salento, è scattato il provvedimento di urgenza per la sospensione dell'attività di ristorazione e preparazione dei cibi del ristorante della struttura. Si tratta una chiusura a scopo precauzionale in attesa che arrivino i risultati delle analisi sui campioni di cibo prelevati sul posto.Continua a leggere

Diversi intossicati in un villaggio turistico del Sud Italia : si sospetta di un piatto freddo di carne servito nel ristorante : Sono almeno dodici gli intossicati, con due ricoveri precauzionali, di cui uno ancora in atto, e numerose altre persone con malori più lievi. E’ il bilancio finale diffuso dall’Asl di Lecce dopo il caso di intossicazione alimentare verificatasi ieri al “The Village” un villaggio vacanze di Torre dell’Orso, Marina di Melendugno. Dopo l’ispezione dei Nas e i controlli del Gruppo Malattie a Trasmissione ...

Spoiler Dolunay del 25 luglio : la Piran impegnata nei preparativi del ristorante : Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda sul piccolo schermo giovedì 25 luglio alle ore 14:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Demet. La signora Onder comincia ad essere stanca del consorte La donna si dirà stanca del comportamento assunto da Hakan che proseguirà nel compiere dei loschi affari e vorrà mettere degli ostacoli nella vita del dottor Aslan. L'uomo ...

Bitter Sweet - trame 24 luglio : Nazli apprende che Ali ha venduto le quote del ristorante : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che narra la storia d'amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 24 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che la cuoca e Manami apriranno il loro ristorante: qui le due donne scopriranno che Ali ha deciso di vendere le sue quote ad un misterioso compratore. Bitter ...

Un ristorante subisce il furto del furgone del catering e offre un’ottima ricompensa per chi saprà individuare il ladro - un anno di pranzi gratis : La vicenda si è svolta in Georgia, negli Stati Uniti d’America. Un ristorante di una catena, la Chick-fil-a ha subito il furto del furgone con il quale faceva il catering. Dopo un po’ di tempo il furgone è stato ritrovato ma il ristoratore voleva risalire a tutti i costi al ladro e così ha pubblicato un annuncio su face book con il quale offriva pranzi gratis per un anno a chi avrebbe individuato il ladro. Per questo ha postato sul social ...

Bitter Sweet - spoiler : la Onder paga Burak per sabotare il ristorante della Piran : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda a breve su Canale 5, Demet Onder deciderà di rovinare la reputazione del ristorante di Nazli Piran, grazie alla complicità di un finto cameriere, un certo Burak. Bitter Sweet: Ferit scopre l'inganno di Asuman e Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano ...

Anticipazioni Dolunay 22-26/7 : Nazli e l'amica prendono possesso del ristorante : Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo originale è "Dolunay". Le Anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La giovane donna dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo essersi vista rifiutata la possibilità di un mutuo per dare inizio all'apertura del ristorante. Questa ...

La scenata della cantante al ristorante è esagerata e fa il giro dei social. Muccino : “Sembra un mio film” : Sta facendo il giro dei social il video della cantante francese Elisa Tovati, che a un pranzo in un ristorante francese, a un certo punto, perde la testa e si infuria con le tre persone con cui è al tavolo, lanciando tovagli e bicchieri in giro. Le immagini, nel Paese transalpino, sono state commentate per giorni, finché la stessa Tovati ha dato spiegazioni: “Stavamo girando la clip per il mio nuovo video, The Machine, in cui denuncio la ...

Bitter Sweet - trame : Ferit diventa socio del nuovo ristorante di Nazli e Manami : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane rivelano che Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la complicità di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan. Una decisione che farà storcere il naso a Deniz e Demet che faranno di tutto pur di rovinare i loro piani. Nazli apre un ristorante con ...