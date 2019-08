Migranti Open Arms | quattro sbarchi nella notte | sei Paesi Ue pronti ad accogliere

Open Arms a Lampedusa - sbarcano altri 4 Migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms - sbarcate per cure mediche altre 4 persone. Sulla nave restano 143 Migranti : L’Ong catalana ribadisce che la situazione Sulla nave è molto complicata: «Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone»

Open Arms sbarcati a Lampedusa altri tredici Migranti per motivi medici. Matteo Salvini non cambia idea : La Open Arms è ancora nelle acque di Lampedusa con 147 migranti a bordo. Nella notte si è resa necessaria l'evacuazione urgente di 13 persone per motivi medici. "Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone, che l'emergenza medica diventi insos

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono quattro le persone evacuate dalla nave spagnola, perché alle tre persone che accusano problemi sanitari, si è aggiunto un accompagnatore.

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms (2) : (AdnKronos) – Complessivamente sono quattro le persone evacuate dalla nave spagnola, perché alle tre persone che accusano problemi sanitari, si è aggiunto un accompagnatore. L'articolo Migranti: evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Open Arms - 'umanità impone sbarco immediato dalla nave' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Realizzata questa notte evacuazione urgente di 3 persone e un accompagnatore per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate. Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone". E' quanto scrive su Twitter la ong Open

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - evacuate nella notte, per motivi medici, altre tre persone dalla nave Open Arms. Già nella tarda serata di ieri sono state evacuate altre nove persone. Rimangono a bordo oltre 130 Migranti.

Migranti : Open Arms - ‘umanità impone sbarco immediato dalla nave’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Realizzata questa notte evacuazione urgente di 3 persone e un accompagnatore per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate. Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone”. E’ quanto scrive su Twitter la ong Open Arms, dopo l’evacuazione di altre tre persone. Si tratta di tre maghrebini. L'articolo Migranti: Open Arms, ...

9 Migranti sono scesi dalla nave Open Arms : Per «motivi psicologici», ha scritto l'ong spagnola: intanto la nave è ancora ferma al largo di Lampedusa

Migranti : quindicesima notte sulla Open Arms - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, con a bordo oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda serata di ieri sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone, che sono state accompagnate sull’isola di Lampedusa, ma restano a bordo tutti gli altri. “Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, ...

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – evacuate nella notte, per motivi medici, altre tre persone dalla nave Open Arms. Già nella tarda serata di ieri sono state evacuate altre nove persone. Rimangono a bordo oltre 130 Migranti.L'articolo Migranti: evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : quindicesima notte sulla Open Arms - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, con a bordo oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda serata di ieri sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone, che sono state accompagnate sull'isola di Lampedusa, ma restano a bordo t

Migranti : quindicesima notte sulla Open Arms - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, con a bordo oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda serata di ieri sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone, che sono state accompagnate sull’isola di Lampedusa, ma restano a bordo tutti gli altri. “Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 Migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...