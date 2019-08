Lampedusa | sbarcano in 13 per complicazioni mediche | riscontrato un solo caso di otite

Open Arms a Lampedusa - sbarcano altri 4 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms davanti a Lampedusa - sbarcano in 9 per motivi medici : Sono scese 9 persone dalla Open Arms. Cinque hanno seri problemi medici e quattro sono loro familiari che li accompagnano. Restano a bordo della nave altre 137 persone in condizioni igienico sanitarie che i medici definiscono pessime: ci sono solo due bagni, sono terminati gli antibiotici e molti migranti hanno infezioni da ferite da fuoco che andrebbero curate. https://twitter.com/OpenArms_fund/status/1162243111868780544 La nave, dopo la ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...

Migranti - sbarcano in 48 a Lampedusa : “Altri sono morti in mare - anche un bimbo di 5 mesi” : Un barcone con a bordo 48 Migranti è arrivato autonomamente a Lampedusa: l'imbarcazione non è stata individuata nel Mediterraneo prima del suo approdo nel porto italiano. Secondo quanto raccontano i Migranti, alcune delle persone che erano a bordo sono cadute in mare: tra queste c'erano anche un bimbo di soli cinque mesi e un ragazzo di 30 anni.Continua a leggere

Migranti - 48 sbarcano a Lampedusa : “Durante il viaggio ci sono stati morti in mare” : Ancora sbarchi a Lampedusa. Sull’isola più a sud d’Europa sono arrivate autonomamente 48 persone: tra loro 27 donne (3 delle quali incinte), 15 uomini e 6 bambini. I Migranti arrivano soprattuto della Costa d’Avorio ma anche Mali e Tunisia. A renderlo noto è Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, con alcuni post su twitter via twitter. Alcune delle persone sbarcate ...

Un altro sbarco a Lampedusa - e non c'entrano le Ong : sbarcano 77 migranti - molte donne : Nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Lampedusa - sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA : Lampedusa, sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA Nella notte l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Verso Malta l'altra nave, Alan Kurdi. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della Difesa Parole chiave: ...

A Malta i 54 migranti di Mediterranea ma l'Italia ne prende altri 55. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Sea Watch sbarca a Lampedusa - migranti sbarcano dopo 40 giorni. La comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch sbarca a Lampedusa - migranti sbarcano dopo 40 giorni. La comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - follia nella notte : la Rackete forza i blocchi - i migranti sbarcano a Lampedusa : La Sea Watch forza i blocchi e con un blitz in piena notte entra nel porto di Lampedusa: nel giro di un'ora, i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca vengono fatti sbarcare violando le leggi italiane. È l'ultimo atto di insubordinazione della capitana Carola Rackete, che già gioved

Sea Watch 3 attracca a Lampedusa - i migranti sbarcano dopo 17 giorni. Carola Rackete arrestata - rischia sino a 10 anni : E' stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento avvicinamento...