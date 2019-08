Chi sono le balene dei bitcoin

Fonte : wired

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una balena (Getty Images) Le chiamano whales,: perché nell’oceano dei tanti piccoli possessori di, questi grandi investitori, che possiedono i più ricchi portafogli di criptovaluta, si riconoscono. Tra loro ciinvestitori fortunati (e previdenti) della prima ora, ma anche speculatori che a tempo debito hanno saputo cogliere il potenziale del, che ora viaggia intorno ai novemila euro. Peccato solo che le, concentrando in poche mani tanti, finiscano inevitabilmente per condizionarne il mercato e le prospettive. Per monitorare lee le loro transazioni è nato anche un account Twitter: @whale alert. Secondo il sito finanziario Bloomberg, che se ne è occupato per la prima volta nel 2017, in pieno boom del, lesarebbero circa mille e avrebbero in pugno il 40% dell’intero mercato. Non si limitano ad accumulare, ma si ...

