Tragedia nella notte di Ferragosto | Nico è morto | gravissimo l’amico con lui

Maltempo Roma. Tragedia nella notte : muore una donna a Focene : Maltempo Roma – Nubifragi e le bombe d’acqua stanno interessando in particolare il centro Italia. Una donna e’ morta a Fiumicino, sul litorale laziale, dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada. Allagamenti in metro a Roma. Maltempo Roma. Tragedia nella notte: muore una donna a Focene La Tragedia è avvenuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Una giovane ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Trapani : Tragedia nella notte - due fratellini morti in un incidente stradale : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Ustica - Mattarella : “Una Tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza” : “Trentanove anni dopo, la ferita di Ustica richiama, ancora una volta, il Paese ad un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle 81 vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite. E’ una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza della nostra comunità nazionale“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In questa giornata rinnovo la partecipazione della ...

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una Tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...