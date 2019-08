Rom abruzzese denuncia Salvini | È un razzista

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) La donna contro il ministro dell'Interno: "Poniamo rimedio prima che la storia del passato, con le sue terribili conseguenze, possa ripetersi". È arrivata addirittura alle Nazioni Unite ladi Giulia Di Rocco a Matteo. La rom, che vive in Abruzzo, ha redatto una relazione in cui mette in evidenza come il governo prenda di mira i rom e i sinti cittadini italiani. L'obiettivo principale è quello di "fermare il dilagante odio razziale, ponendovi rimedio prima che la storia del passato, con le sue terribili conseguenze, possa ripetersi".La donna si è poi sfogata, oltre che con il leader della Lega, anche contro il governo gialloverde: "Un ministro degli Interni che dovrebbe rappresentare e difendere i rom e sinti cittadini italiani presenti in Italia già dal 1300, che invece sono bersaglio della loro campagna elettorale". Il membro del Forum RSC istituto ...

