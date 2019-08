Follie di mercato da Mlb | dove i giocatori possono passare da una squadra all’altra nella

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Altro che calcioMlb, lega americana di baseball, ne accadono di cose folli, molto peggio dei colpi di scena deldel calcio. Li racconta Roberto Gotta su Il Giornale.Mlb si gioca tutti i giorni. Così, il 31 luglio, quando si chiudono le trattative, capita che ci siano squadre costrette a rinunciare a un giocatore già vestito per la partita, o che un giocatore passi da uno spogliatoio all’altro. A bordo del trattorino da uno spogliatoio all’altro Un anno fa è capitato a Jake Diekman. A metà pomeriggio fu trasferito dal Texas all’Arizona. I cancelli dello stadio erano già aperti al pubblico. “Per recarsi al nuovo spogliatoio, dalla parte opposta dell’impianto, prese semplicemente un trattorino e percorse ridendo la pista esterna di terra battuta”. Il trasferimento la sera della partita Qualche anno fa stessa sorte ebbe il lanciatore ...

