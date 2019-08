Crisi | Salvini | “Dialogo con M5s? Secondo me non c’è possibilità Mio telefono sempre

Crisi - la lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Crisi - Salvini contro Renzi : “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano per 40 minuti : “Scemo? Neppure mia figlia di 6 anni” : “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in comizio a La Spezia, la sera del 14 agosto. Per tutta la durata del comizio un gruppo di Contestatori, circa 600, ha intonato canti e urlato slogan contro il ministro dell’Interno. L'articolo Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la ...

Crisi - M5s : “Salvini ha staccato la spina al governo e il Senato non può autorizzare il sequestro del computer di Siri” : Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde “proprio mentre il Senato si trovava impegnato ad autorizzare il sequestro del computer di Siri“. “Una coincidenza”, la definisce il M5s, ma “senza quell’autorizzazione gli inquirenti non possono analizzare il contenuto di quel Pc”. Nel quale, ipotizzano gli inquirenti, potrebbero esserci informazioni su una seconda inchiesta che riguarda il ...

Matteo Salvini e il discorso ai leghisti che ha aperto la Crisi : "Volete la poltrona o...". Il retroscena : Come è nata la crisi. Giancarlo Giorgetti spiega a Repubblica le ore convulse in cui Matteo Salvini ha deciso di sfiduciare Giuseppe Conte e rompere con il Movimento 5 Stelle. Lo scorso 8 agosto il leader della Lega "ha messo in fila i ministri, capigruppo, i dirigenti del partito - ricorda il suo v

SCENARIO/ Crisi di governo - il "piano B" che manda a sbattere Salvini : L'ipotesi in fase di maturazione di un patto di legislatura M5s-Pd è l'imprevisto che fa saltare lo schema win-win pensata da Salvini. Lo SCENARIO

Crisi di Governo - Salvini : 'Il 20 agosto sfiduceremo Conte' e con Di Maio è gelo : Il ministro Matteo Salvini, dopo la sconfitta incassata in Senato, ha annunciato: "Il 20 agosto sfiduceremo il Presidente del Consiglio Conte". Poi ha rilanciato la proposta di votare subito il taglio di senatori e deputati (rimandando però l'attuazione alla prossima legislatura). Intanto i rapporti tra il leader della Lega e l'ormai ex alleato Luigi Di Maio sono sempre più tesi: questa mattina, a Genova, non si sono rivolti neppure la ...

Crisi governo - l’appello di Brunetta a Salvini : “Facciamo centrodestra unito di governo - ma no a sovranismo e propaganda da Papeete Beach” : Analisi della Crisi di governo, ai microfoni di Radio Radicale, per voce del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rivolge, nel finale, un monito e al contempo un appello al leader della Lega, Matteo Salvini. Il responsabile economico del partito di Berlusconi commenta la convulsa giornata di ieri: “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda. E non mi pare che i principali protagonisti della Crisi di ...

Le oscure manovre di Salvini per evitare la Crisi che lui stesso ha aperto : Come capo politico della Lega, Salvini ha costretto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati a riaprire i battenti in pieno agosto, annunciando la crisi di Governo e chiedendo a gran voce nuove elezioni politiche in tempi brevissimi. Sembrava il tuono di una tempesta e invece era solo uno starnuto. Infatti, la reale determinazione del non dimissionario Ministro si è rivelata molto meno ferma di quanto le sue roboanti parole ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Pierferdinando Casini e la Crisi di governo - l'errore fatale di Matteo Salvini : "Quando doveva aprirla" : l'errore di Matteo Salvini potrebbe risultare fatale. Lo suggerisce Pierferdinando Casini, vecchia volpe democristiana del Palazzi romani. Alla luce di quanto accaduto in Senato, con il tiepido riavvicinamento tra Lega e M5s dopo l'apertura della crisi, al senatore eletto con il Pd qualcosa non torn

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Governo - la Crisi tra l'azzardo di Salvini e l'alt del Quirinale : Il 20 agosto la Lega voterà la sfiducia a Conte ma insiste anche sul taglio dei parlamentari. Eppure il voto sulla riforma...

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Crisi di governo - Salvini : “Se vinciamo nuove elezioni rivediamo il reddito di cittadinanza” : Salvini ha illustrato la sua idea di esecutivo, nel caso si andasse a elezioni subito e vincesse la Lega: "Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia. Questo è quello che voglio e per cui lavoro". E ha spiegato che non sarebb e in discussione "quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza".Continua a leggere