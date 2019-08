Truffa FaceApp Pro gratis | come non farsi ingannare

Una Truffa FaceApp Pro a cui tanto stanno abboccando : massima allerta : L'applicazione FaceApp è divenuto all'improvviso un fenomeno social mondiale, che ha però lasciato qualche dubbio sulla privacy (in questo articolo vi abbiamo chiaramente spiegato come provvedere alla cancellazione delle foto e dei dati personali, così da non correre proprio più rischi). Forse non tutti sapete che sono già due anni che FaceApp è disponibile, e che probabilmente non è poi così tanto pericolosa come molti vorrebbero far credere ...