Donna sequestrata in centro a Torino | i rapitori volevano vendicarsi dopo una truffa

Torino - Donna sequestrata in piazza San Carlo : fermati tre stranieri : Aurora Vigne Stando a quanto ricostruito, la vittima era stata immobilizzata all'interno del mezzo con alcune fascette da elettricista. Ora gli investigatori della squadra Mobile stanno indagando sulla vicenda Un sequestro di persona in pieno giorno da un gruppo di stranieri. Paura a Torino, in piazza San Carlo, dove questa mattina una donna è stata caricata a forza su un furgone di colore nero. A bordo del mezzo, tre uomini di ...