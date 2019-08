CorSport | Icardi decide il 19 agosto L’Inter tifa per la Roma

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

CorSport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per Icardi solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

CorSport : Icardi ha deciso - “addio Inter” : La sua Inter gioca nonostante lui non ci sia, questo è un dato di fatto di cui Mauro Icardi non può non tenere conto. Il Corriere dello Sport scrive oggi che il campione argentino ha finalmente deciso di lasciare Milano, ha capito che non può restare inchiodato e immobile solo perché non vuole lasciare l’Inter. Lo ha capito giovedì, quando la sua numero 9 è stata datata a Romelu Lukaku, infrangendo anche le ultime speranze di poter ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

CorSport : Icardi apre al Napoli (ingaggio da 7 - 5 milioni l’anno). Ma l’Inter vuole 75 milioni : La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in casa Icardi, è l’aver tolto all’argentino la maglia numero 9. È stato quello lo strappo più duro da digerire, scrive il Corriere dello Sport. Quello che ha fatto capire a Maurito di non poter più restare a Milano. La frattura con l’Inter è ormai insanabile. Le opzioni che gli restano sono tre: Juventus, Napoli e Roma. L’entourage di Icardi – leggi Wanda Nara – secondo quanto scrive il Corriere dello ...

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

CorSport : È l’ora di girare l’ultima puntata di Casa Icardi ad Appiano : “Salvate il soldato Icardi”, il titolo realistico del commento di Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Salvatelo da se stesso, perché il peggior nemico dell’attaccante argentino sembra proprio essere se stesso. Icardi ha deciso di intraprendere una guerra con l’Inter dalla quale non potrà uscirne vincitore lui e questo determina solo il fatto che lui resti fermo, immobile, lontano dal calcio giocato a guardare Lukaku ...

CorSport : Icardi blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento. Vuole solo l’Inter : Mauro Icardi accantona definitivamente, almeno per ora, l’ipotesi di un trasferimento altrove. Anche ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, si è presentato alla Pinetina in perfetto orario per l’allenamento, poi è tornato a casa da moglie e figli mentre gli altri partivano per la trasferta. Sembra che Maurito stia affrontando questa situazione difficile da separato in casa con grande distacco e con apparente calma. Il suo obiettivo è ...

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...