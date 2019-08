Cammina a piedi sulla ferrovia Denunciato straniero irregolare

Perché Camminare a piedi nudi fa bene : In inglese si chiama barefooting e in italiano, tecnicamente, gimnopodismo, ma non complichiamoci troppo la vita, di fatto si tratta di togliersi le scarpe e prendere il contatto con il suolo. Sono da ricordare questi termini specifici, però, per prendere atto che si tratta di una attività riconosciuta e che ha dei benefici. Siamo qui per scoprirli, per raccontare Perché camminare a piedi nudi fa bene. Che sia in casa o all’aperto, quando ...