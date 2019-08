Al ‘Meeting Salute’ mostre | dibattiti e check up gratuiti

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma, 14 ago. (AdnKronos Salute) –upnella terza edizione del ‘Meeting Salute’, ospitato dal ‘Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, in programma a Rimini dal 18 al 24 agosto. Lo spazio dedicato ai temi medico sanitari proporrà approfondimenti su ricerca, innovazione, politiche sanitarie esulla cura delle persone, alla presenza degli opinion leader del mondo medico scientifico.“Stiamo assistendo a qualcosa di inedito – spiega Luigi Cammi, referente del Meeting Salute – da un lato una capacità stupefacente di incidere sulla realtà attraverso un potere tecnologico; dall’altro un sempre più profondo smarrimento riguardo al senso per cui ciascuno di noi sta al mondo e alla società che si vuole costruire. E così, paradossalmente, alla potenza della tecnica e delle scoperte in medicina, si ...

angelnolimits : A Meeting Rimini spazio Salute, mostre, dibattiti e check up gratis - novasocialnews : A Meeting Rimini spazio Salute, mostre, dibattiti e check up gratis #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - AqOrdine : RT @FNInfermieri: Anche gli #infermieri presenti al @MeetingRimini @MeetingSalute nelle importanti -e ''ricche'' di contributi- giornate di… -