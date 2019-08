Suicidio Jeffrey Epstein | sospesi il direttore del carcere di Manhattan e due agenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Dopo l’apertura di tre inchieste per la morte di, il ministro della giustizia americano William Barr ha temporaneamente sospeso ildelCorrectional Center, la prigione federale di New York in un cui si è impiccato il miliardario accusato di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. Inoltre due delle guardie penitenziarie che avevano il compito di vigilare sul finanziere americano sono state messe in congedo amministrativo, almeno fino a quando non sarà stata chiarita la vicenda su cui indagano sia il Dipartimento di giustizia sia l’Fbi. Ieri il ministro aveva parlato di “gravi irregolarità”. Un anno fain un colloquio con il New Yorl Times, che in questi giorni sta dedicando grande spazio all’inchiesta, aveva detto: “Sapesse quanto materiale scottante ho su molti ...

