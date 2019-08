Picchia la moglie in strada | arrestato da Carabinieri

Caserta - Picchiava la moglie malata di tumore. Arrestato : Stefano Damiano L'uomo è un pregiudicato di 38 anni che è stato Arrestato per lesioni e stalking alla ex moglie. Le violenze andavano avanti da oltre 10 anni Non aveva smesso di malmenarla nemmeno quando lei, malata di tumore, si doveva sottoporre alle cure oncologiche; anzi, in un caso era addirittura arrivato a staccarle i drenaggi. Un incubo durato oltre 10 anni quello che è terminato oggi con l'arresto dell'uomo, un pregiudicato ...

Cremona - pensionato denunciato per maltrattamenti in famiglia : “Picchiava e vessava la moglie da 34 anni” : maltrattamenti. Botte. Tradimenti. Tutto andava avanti, senza requie per la donna, da 34 anni. Da una vita: lui, pensionato 65enne, vessava la moglie, sette anni più anziana, dal 1985. Una data fissata dalla donna che, sentita dai carabinieri intervenuti nell’abitazione di Soresina, diecimila abitanti, in provincia di Cremona, ha raccontato che proprio in quell’anno cominciarono i problemi in famiglia. Sofferenze fisiche e ...

Caserta - Picchia la moglie anche durante le cure oncologiche : arrestato : Le violenze, che hanno coinvolto persino uno dei figli minori della coppia, sono aumentate quando la donna ha deciso di separarsi trovando il coraggio di denunciare il marito violento

Ercolano : 48enne ubriaco Picchia moglie e figlie - arrestato : I carabinieri della stazione di Ercolano hanno arrestato ieri notte un 48 enne, originario del luogo di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di avere picchiato in maniera feroce la moglie e le due figlie sotto l'effetto di alcol e probabilmente di stupefacenti. I militari dell'arma lo hanno bloccato quasi in flagranza di reato. Il presunto colpevole era intento ...

Picchia la moglie davanti alla figlia di un anno : arrestato tunisino : L’uomo di 25 anni, con precedenti, ha tentato anche di afferrare un coltello: l’hanno fermato i carabinieri. Ha Picchiato la moglie davanti alla figlioletta di un anno. Poi, quando la donna ha cercato di andarsene di casa, l’uomo, un tunisino di 25 anni, operaio con precedenti, ha tentato di afferrare un coltello per minacciarla.-- La violenza domestica, come riporta Malpensa24, si è consumata a Busto Arsizio, in Provincia di ...

Monza - Picchiava e umiliava la moglie : tunisino condannato a otto anni di carcere : Valentina Dardari tunisino si becca otto anni di carcere, perde la patria potestà e viene cacciato dall’Italia. Era accusato di picchiare e umiliare la moglie, anche davanti alla figlia Un marito violento è stato condannato dal Tribunale di Monza a una condanna eclatante. L’uomo, un tunisino di 40 anni accusato di picchiare, umiliare e rinchiudere in casa la moglie, è stato condannato a otto anni di carcere e a lasciare il nostro ...

Firenze - Picchiava la moglie ma il gip archivia perché l'uomo è depresso : Claudio Carollo Il gip di Firenze ha accolto la richiesta di archiviazione del pm perché ha riconosciuto la non volontarietà delle violenze dell'uomo perché soffre di malattia depressiva Picchia la moglie, ma il reato non si configura perché è depresso. A Firenze un uomo è stato scagionato dalle accuse di maltrattamenti sulla coniuge perché soffre di sindrome depressiva. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm dopo un ...

Picchia la moglie ma è scagionato perché depresso : Il gip di Firenze ha accolto la richiesta di archiviazione del pm perché ha riconosciuto la non volontarietà delle violenze dell'uomo perché soffre di malattia depressiva. Picchia la moglie, ma il reato non si configura perché è depresso. A Firenze un uomo è stato scagionato dalle accuse di maltrattamenti sulla coniuge perché soffre di sindrome depressiva. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm dopo un anno di ...

Udine - segrega in casa e Picchia moglie per 20 anni : preso magrebino : Federico Garau La donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. L'occasione nel 2018, quando si trovava ospite di alcuni parenti a Padova proprio per sfuggire alle violenze del marito: sono emersi oltre 20 anni di maltrattamenti e violenze Un marocchino di 59 anni residente a Nimis (Udine) è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Tarcento a causa delle reiterate violenze compiute nei confronti della ...

Udine - segrega in casa e Picchia moglie per 20 anni : preso magrebino : La donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. L'occasione nel 2018, quando si trovava ospite di alcuni parenti a Padova proprio per sfuggire alle violenze del marito: sono emersi oltre 20 anni di maltrattamenti e violenze Federico Garau ? Luoghi: Udine

Picchia e segrega la moglie in casa per 20 anni. Un arresto a Udine : Un cittadino marocchino, 59 anni, residente nel Friuli Collinare, è stato condannato dal Tribunale di Udine, con rito abbreviato, a 3 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie. Per almeno due decenni l'uomo avrebbe costretto la donna, una connazionale di vent'anni più giovane, a subire violenza fisica e psicologica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli (Udine) la ...

La prendeva a cinghiate! Moglie segregata e Picchiata per 30 anni : L'uomo, operaio 59enne con alle spalle una condanna per reato analogo, ha maltrattato la Moglie per circa 30 anni. Lei è riuscita a scappare e a dare l'allarme. La prendeva a cinghiate, la colpiva con ogni oggetto e la umiliava tutto il giorno. Per quasi 30 anni un marocchino di 59enne ha maltrattato la Moglie, impedendole persino di uscire di casa. La donna ha vissuto senza neanche la possibilità di andare in giardino fino a quando ...

Picchia la moglie e tenta di lanciare neonata dalla finestra! : La violenza si è verificata a Ceraso, nel Salernitano. I carabinieri, con l’ausilio dei pompieri, sono entrati in casa e hanno fermato il 35enne sudanese. Ha aggredito e ferito la moglie al termine di un violento litigio e, poi, ha tentato di lanciare la figlia di quattro mesi dal terzo piano della propria abitazione a Ceraso, nel Salernitano. Per questo, un immigrato sudanese di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri della ...