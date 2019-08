Ebola | l’annuncio | “Due terapie sperimentali funzionano nel 90% dei casi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Quando cinque anni l’cominciò a contagiare occidentali in Africa con il rischio che la malattia potesse arrivare in Europa cominciò la grande corsa a trovare un vaccino e una terapia efficaci. Nelle settimane in cui il virus è stato nuovamente dichiarato emergenza internazionale dall’Oms arriva la notizia che due trattamenti– utilizzando gli anticorpi del sangue dei sopravvissuti – hanno funzionato su circa il 90% dei pazienti su cui sono state usati nell’ambito di uno studio su quattro possibili nuove. I malati erano tutti ad uno stadio iniziale. Leverranno offerte a tutti i malati in Congo, uno dei paesi maggiormente colpiti e che nei giorni scorsi aveva chiuso e riaperto le frontiere con il Ruanda., riporta il New York Times, arriva dall’Organizzazione mondiale della Sanità) dall’Nih (National Institutes of ...

