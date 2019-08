Salmo e Luché | nuovo scontro | ' Sei Fedez 2 0 | eri contro la trap e ora devi collaborarci'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Buone notizie per: nel primo pomeriggio di oggi la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha infatti certificato il prestigiosissimo traguardo del quarto disco di platino di "Playlist", ultimo album solista del rapper sardo pubblicato nel novembre del 2018 e da allora mai fuori dai piani alti delle classifiche musicali di vendite e di ascolti in streaming. La notizia non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore per l'uomo simbolo del Machete Crew, che proprio in questi giorni è finito al centro di una faida mediatica, subendo attacchi da parte di diversi colleghi, ovvero, Vacca e, seppur in maniera molto più velata, Gué Pequeno....

mariosboobs : RT @EliCau27: Luche che scopro oggi chi è che dice a Salmo che la sua musica è una merda, A SALMO - alessia_ney : SALMO HA SOTTERRATO LUCHÈ LA ALZO ALTISSIMA - besartapeci42 : Luche che dice che la musica di salmo è una merda -