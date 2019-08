Pensioni | Quota 100 e rdc a rischio | Di Maio | ' Salterà tutto quello che abbiamo fatto'

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Pensioni e LdB 2020 - per la Quota 100 non ci sono rischi con la crisi di governo : Negli ultimi giorni la situazione politica ha visto arrivare la crisi di governo e con essa sono sorti molti dubbi anche in merito ai diversi provvedimenti di riforma del settore previdenziale in corso di discussione. Tra questi, bisogna innanzitutto distinguere quelli in scadenza da quelli già approvati per i prossimi anni. Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 rientrano in quest'ultimo caso e già questo dovrebbe contribuire a rasserenare i ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : il ricambio generazionale c'è solo in un caso su tre : Da un nuovo studio ad opera dei consulenti del lavoro in merito ai dati relativi alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 emergono interessanti aggiornamenti rispetto al tema del turn over. Il ricambio generazionale ed il riavvio dell'occupazione giovanile rappresenta infatti uno dei punti messi sotto la lente d'ingrandimento per la verifica dell'effettivo funzionamento del nuovo meccanismo di prepensionamento. Le nuove elaborazioni mettono ...

Pensioni - per Salvini 'smontata la Fornero - garantiremo quota 41' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 agosto 2019 vertono sulle nuove dichiarazioni in arrivo dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha fatto il punto della situazione in merito a quanto fatto finora e messo in chiaro quali saranno gli obiettivi che verranno portati avanti con il lavoro che sarà compiuto nei prossimi anni. In particolare, l'esponente leghista ha fatto riferimento alle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 avviate ...

Riforma delle Pensioni e crisi di governo : quota 100 non corre rischi : Nessun rischio per quota 100, la Riforma delle pensioni introdotta dal governo Conte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con la crisi dell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla quota 41 che però si fa più complicata.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : Quota 100 a rischio con crisi di governo - che succede? : Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio con crisi di governo, che succede? Pensioni ultima ora: quali conseguenze avrà la crisi di governo sull’assetto previdenziale del nostro Paese? È la domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore. Il governo in carica, composto da MoVimento 5 Stelle e Lega, ha introdotto col decreto n. 4/2019 Quota 100 dando la possibilità ai lavoratori con 62 anni e 38 contributi versati di andare ...

Pensioni anticipate : Quota 100 e proroga opzione donna a confronto con crisi del Governo : Nella serata di ieri si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con la prospettiva di nuove elezioni nel prossimo autunno. Un evento che non scombina solamente le carte dell'attuale assetto politico, ma che potrebbe avere un impatto anche sulle politiche di riforma del settore previdenziale e sulle proposte avanzate dall'esecutivo negli scorsi mesi. Pensioni flessibili e Quota 100: cosa cambia con la crisi di Governo Resta implicito che ...

Pensioni Quota 100 : scontro politico - Serracchiani (PD) : 'mani in tasca' agli italiani : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 agosto 2019 vedono emergere un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in merito alle uscite anticipate tramite Quota 100 ed al peso che questa misura ha avuto sulle tasche dei pensionati. In particolare, dall'area Dem si punta il dito contro le conseguenze legate alle mancate indicizzazioni degli assegni Pensionistici. Una misura prevista all'interno della scorsa legge di bilancio contestualmente ...

Pensioni ultime notizie : Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” : Pensioni ultime notizie: Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” Sulle Pensioni ultime notizie riportano una proposta lanciata da un lavoratore precoce e commentata dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon. La proposta corrisponde a Quota 42, che potrebbe partire già dal prossimo anno, per poi ridimensionarsi di 6 mesi nel prossimo biennio e convertirsi infine in Quota 41 (per tutti), come più volte ...

Pensioni e LdB 2020 - Durigon : pronti a 'migliorare la quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni dopo il recente confronto tra governo e sindacati vedono emergere alcune interessanti riflessioni in arrivo da entrambe le parti. A fare il punto della situazione rispetto alle nuove uscite anticipate tramite quota 100 è il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che manifesta l'intenzione della maggioranza di intervenire ulteriormente sul provvedimento. Dalle parti sociali si torna invece ad evidenziare i ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Decaro “Quota 100 blocca i comuni” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Decaro “Quota 100 blocca i comuni” Pensioni ultima ora: il dibattito su Quota 100 è aperto e sempre abbastanza vivo. Dopo le esternazioni, anche negli ultimi giorni, del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon che è tra i più convinti sostenitori della misura non mancano gli interventi critici. Uno degli ultimi arriva dal sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni ...

Pensioni - quota 100 parte nella PA e nella scuola : servizi a rischio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 agosto 2019 vedono ancora una volta riaccendersi il dibattito per l'accesso alla quota 100, soprattutto per quanto concerne gli effetti sulla pubblica amministrazione. Entro la fine dell'anno saranno infatti decine di migliaia i lavoratori pubblici ad ottenere l'accesso anticipato all'Inps. Un dato che per molti preoccupa soprattutto quando ci si trova a parlare di turn over e dei possibili effetti sulla ...

Pensioni flessibili - Forza Italia all'attacco di Quota 100 : per Caon è una 'doppia spesa' : Prosegue la discussione politica sulle nuove Pensioni flessibili, ed in particolare sull'opzione della Quota 100. Il meccanismo di prepensionamento introdotto come sperimentazione triennale con la legge di bilancio 2019 consente infatti l'uscita dal lavoro a condizioni molto specifiche, ovvero l'aver maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (in quest'ultimo caso si tratta dei versamenti minimi anche per chi possiede un'età ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Lega “abbiamo sbloccato migliaia di posti” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Lega “abbiamo sbloccato migliaia di posti” Pensioni ultima ora: tra i primi commenti all’incontro convocato da Conte con le parti sociali in cui si è discusso della prossima legge di bilancio c’è quello del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Il quale, oltre alla necessità di avviare una riforma fiscale, è tornato sulla utilità di Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Pensioni ultima ora, ...