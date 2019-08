Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2019) Un ventinovenne, di Crema, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Una notizia che sconvolge tutta la cittadina e che sta facendo in queste ore il giro del web. L’uomo avrebbe compiuto abusi su due bambine, la prima di sei e l’altra di nove, per un tempo molto prolungato: si parla addirittura di un. Il criminale, fortunatamente, è stato assicurato alla giustizia ed è finito in manette. Lofermato proprio in vicinanza della casa delle due piccole. Ad incastrarlo è stato il suo cellulare, all’interno del quale è stato trovato un video. Era sua abitudine, infatti, condurre ledentro il suo garage, abusarne e filmare gli atti sessuali. Racconti raccapriccianti che sono però tristemente la verità. Fortunatamente l’allarme è stato lanciato in tempo e a farlo è stato direttamente il padre delle due bambine. dopo la ...

Noovyis : (Le attira con una scusa e le violenta per un mese. Le bimbe hanno 6 e 9 anni) Playhitmusic -… - RenatoMaiaron : Purtroppo è argomento che attira l’attenzione delle menti più deboli e con minore cultura, vergognoso ma cinicament… - silly_creatures : @FrozenBrainiac @ShooterHatesYou E il caos di solito attira (presunti) uomini forti Decidere con la propria testa è… -