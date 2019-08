Domenica di gran caldo | ma attenzione ai temporali sulle Alpi!

Festa del Sacrificio islamica : “Domenica inizia la grande mattanza - animali sgozzati senza stordimento” : “Domenica 11 agosto inizia per i quasi tre milioni di musulmani presenti in Italia la Festa del Sacrificio, si tratta di una delle feste più importanti per l’Islam, la Festa che prevede un vero e proprio rituale di Sacrificio di animali secondo la macellazione islamica rituale, che prevede lo sgozzamento senza stordimento degli animali ancora vivi, che vengono lasciati morire tra atroci sofferenze e attacchi di epilessia“: lo ...

Un passo dal cielo 4 - il gran finale in replica Domenica 28 luglio : Francesco è geloso : Torna in onda in replica il doppio episodio conclusivo della quarta stagione di Un passo dal cielo, la prima con Daniele Liotti nei panni del protagonista al posto di Terence Hill (ma attenzione perché il grande Terence sembrerebbe intenzionato a tornare…). Insomma, in attesa dei nuovi episodi della stagione numero cinque che ormai sono vicini alla messa in onda, il pubblico può rivivire il gran finale della passata stagione domenica 28 ...

Meteo : Domenica dominata dal Sole - gran caldo sulle isole maggiori : L'alta pressione si sta nuovamente riappropriando dell'Italia dopo il rapido passaggio instabile occorso nelle scorse 48 ore, in particolar modo al nord dove per l'ennesima volta abbiamo dovuto...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE Domenica 28 luglio. Pilato da urlo - a Paltrinieri manca qualcosa. Pellegrini : gran chiusura : BENEDETTA Pilato 10 e lode: La mettiamo al pari degli ori leggendari di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini perchè la ragazzina di Taranto ha compiuto un’impresa straordinaria. Che grinta, che tecnica, che determinazione per la più giovane della spedizione italiana che, al debutto, va a guardare in faccia King e si arrende alla classe della americana solo a dieci metri dal traguardo. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore vedere il ...

Previsioni meteo Domenica 28 luglio : stop al gran caldo - temporali e grandinate sull’Italia : Le Previsioni meteo di oggi domenica 28 luglio indicano una ondata di temporali, nubifragi e grandinate su molte zone del Paese. Ad essere colpito sarà soprattutto il centro nord dove come congruenza avremo temperature in forte calo. Ancora sole in gran parte del su ma temperature in attenuazione.

Formula 1 : Domenica 28 luglio il Gran Premio di Germania su Sky - differita su Tv8 : Nel weekend fra venerdì 26 e domenica 28 luglio si svolgerà l'undicesima "tappa" del mondiale di Formula 1 2019, con il Gran Premio di Germania. Una gara che si preannuncia molto avvincente per tutti gli amanti delle quattro ruote. Per chi non potrà vederla dal vivo sul circuito tedesco, vi è una duplice possibilità di assistere alla gara in tv, sia in diretta (su Sky) che in differita in chiaro (su Tv8)....Continua a leggere

Meteo : anticiclone sub-tropicale disteso sull'Italia - Domenica col gran caldo : L'alta pressione sub-tropicale si sta ergendo in questi minuti sin verso il cuore dell'Europa, tanto da lambire gran Bretagna, Germania e Danimarca dove sta portando anche un sensibile aumento delle...

Meteo - torna il grande caldo : da Domenica punte di 40 gradi : Quando tornerà il caldo? Sta già tornando. L'estate torna a fare sul serio dopo gli ultimi giorni di maltempo e temperature ampiamente sotto i 30 gradi: l'alta pressione di...

E' festa grande Domenica a Comiso : Entra nel vivo la festa di San Biagio, patrono di Comiso. Oggi, sabato 13 luglio, è la vigilia del momento più atteso

Previsioni meteo 13 luglio - sabato e Domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Grandi sponsor per Atlantia in Alitalia - ma Domenica l'offerta non ci sarà : La lista di chi fa il tifo perché siano i Benetton, tramite Atlantia, a salvare Alitalia è lunga. E quando l’oggetto in questione è un asset importante dell’industria, ma anche del sistema Paese e dell’immaginario collettivo, come è appunto l’ex compagnia di bandiera, gli sponsor hanno un gran peso. Il fronte è variegato. Comprende ampi pezzi di governo e i soggetti chiamati a ...

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Formula 1 : Domenica 14 luglio il GP di Gran Bretagna nel circuito di Silverstone : A Silverstone, in Gran Bretagna, a poco più di un’ora e mezzo dal centro di Londra domenica 14 luglio va in scena il decimo atto del campionato di Formula 1. Fino ad adesso abbiamo potuto assistere ad un dominio praticamente assoluto da parte del pilota della Mercedes Lewis Hamilton che nella classifica costruttori ha 31 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas e ben 71 su Verstappen, che grazie alla vittoria del Gran premio d’Austria ...