Dieta | le migliori della settimana dal 5 all’11 agosto

(Di domenica 11 agosto 2019) L’estate è un momento fantastico per iniziare a mangiare sano. Grazie al maggior tempo a disposizione e alla predisposizione mentale al relax, è più facile prendersi cura del proprio corpo in vista dei mesi freddi dell’anno. Le diete tra cui scegliere sono numerose. Tra queste, spicca senza dubbio ladell’aceto di mele del Dottor Jarvis. Ideale per depurarsi e per tenere sotto controllo il colesterolo, è stata approvata scientificamente dall’Alliance for Natural Health. Si tratta di un regime alimentare molto semplice, che raccomanda l’assunzione di tre cucchiai di aceto di mele prima dei pasti. In questo modo, è possibile perdere peso in modo graduale grazie soprattutto all’azionepectina, una fibra presente in grandi quantità nell’aceto e con un effetto potenziato dall’acido malico. Mangiare sano vuol dire nutrirsi ...

