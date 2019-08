Arriva l' anticiclone africano | è la domenica più calda dell' anno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Gabriele Laganà Previste temperature vicine ai 40° C nelle zone internea Sardegna e sulla Puglia. Il caldo non risparmierà le altre zone d’Italia. Ma a Ferragosto l’estate si prenderà una pausa Quella di oggi sarà lapiù bollente, con temperature in forte aumento e che sfioreri 40°C. Il tutto per la gioia dei vacanzieri che staffollando le spiagge d’Italia. Secondo Meteo.it, questa situazione è dovuta alla presenza sul nostro Paese di unsub tropicale, considerato essere il più imponentea stagione, che sta avvolgendo con la sua opprimente cappa di caldo e umidità ogni angolo del Belpaese. Le temperature già da ieri sono cresciute un po' in tutta Italia, soprattutto sulla Sardegna, sull'area tirrenica del Centro, in Umbria e la Val Padana. Ma tra oggi e domani andrà peggio perché l', con i suoi venti in ...

