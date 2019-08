Maltempo | 15 calciatori colpiti da un fulmine | ricoverati in ospedale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Quindiciamatoriali sono statiindopo esser statida unmentre si stavano allenando in un campo di calcio. È successo la notte scorsa in Germania, a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Württemberg, dove ildi questi giorni sta causando allagamenti e diversi incidenti. I giocatori hanno tutti tra i 18 e i 49 anni e hanno riportato lievi ferite e sono statiinma saranno dimessi già nei prossimi giorni. Sempre per il, in Baviera il festival musicale open-air di Taubertal è stato interrotto e fatto sgomberare per motivi di sicurezza. Ai 15.000 partecipanti è stato chiesto di mettersi al sicuro e raggiungere in auto l’area cittadina di Rothenburg, mentre 400 persone si sono riparate in una struttura polifunzionale. Diversi visitatori sono statida oggetti spinti in aria dalle raffiche di vento, ...

