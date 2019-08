Le armi Atlas di Borderlands 3 protagoniste di un nuovo video

Fonte : eurogamer

(Di sabato 10 agosto 2019) Unfilmato ci presenta ledi3, in particolare possiamo vedere in azione la Clockwork AX-19, i cui proiettili si dirigono da soli verso il nostro bersaglio. Comodo no?Tutte lehanno la caratteristica di raggiungere il bersaglio indipendentemente dalla precisione della nostra mira, per cui l'unica nostra preoccupazione sarà quella di tenere premuto il grilletto a dovere.3 arriverà nei negozi il prossimo 13 settembre su PS4, Xbox One e PC (esclusiva Epic Games Store).Leggi altro...