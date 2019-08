Dimenticata in discoteca | 17enne ritrovata l' indomani sotto choc sui divanetti | «Non

Ragazza di 17 anni Dimenticata in discoteca : era in vacanza con un gruppo di coetanei : Una Ragazza di 17 anni è stata "dimenticata" per un'intera notte in una discoteca di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. A ritrovarla, all'indomani, è stata la donne delle pulizie. Aveva bevuto troppo ed è stata accompagnata in ospedale. E' accaduto mercoledì mattina, quando, intorno a mezzogiorno, la 17enne piemontese è stata accompagnata dalla titolare dell'hotel di Miramare di Rimini dove alloggia, in Pronto Soccorso a Riccione, ...