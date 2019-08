Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) Sergio Mattarella - la convinzione sia nella maggioranza che nell'opposizione - interverrà solo dopo che verrà votata la mozione di sfiducia della Lega a Conte. Il premier punta al doppio passaggio - sia al Senato che alla Camera - ma è ormai evidente che non ci sono i numeri per questa maggioranza e che sarà il Capo dello Stato a sbrogliare la matassa. Ma adesso il pallino è in mano aiche poi dovranno prospettare al presidente della Repubblica le possibili soluzioniconsultazioni che - questa la previsione delle forze politiche - saranno lampo. E così ognuno valuta le prossime mosse. Con la prospettiva all'orizzonte che possa nascere un governo di garanzia (sul modello 'austriaco' una delle ipotesi in campo) che porti il Paese alle urne. Ma è il timing dellache resta centrale. Il Pd punta al Senato a portare in conferenza dei capigruppo la mozione di sfiducia ...

fisco24_info : Le manovre dei partiti durante la seconda giornata di crisi: Sergio Mattarella - la convinzione sia nella maggioran… - polinoeto : a parte i commenti ridicoli dei soliti scemi, vi comunico che io sono di pessimo umore per le manovre che sento nell'aria - Marte_mk : ..NON È FINITA QUI. ABBIANO BISOGNO DEL SENATO, COME DEL PARLAMENTO. IL SENATO NON È UNA SPESA INUTILE, MA DOBBIA… -