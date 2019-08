Istat | export in crescita a giugno +1 | 2% | trend positivo grazie a Usa e Giappone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019)congiunturale per le esportazioni (+1,2%) e flessione per le importazioni (-2,1%) a. I dati dell’mostrano undell’, che continua da quattro mesi. “La positiva dinamica congiunturale – aggiunge – è determinata dall’aumento delle vendite verso i mercati extra Ue. La flessione dell’– continua l’istituto di statistica – su base annua è condizionata dalla contrazione nelle vendite di beni strumentali (come, ad esempio, macchinari, mobili e computer, beni che si utilizzano nell’attività per più anni), che nell’anno precedente avevano registrato movimentazioni occasionali di elevato impatto”. Inoltre “nel primo semestre del 2019 l’segna unatendenziale del 2,7% in valore che si traduce tuttavia in una flessione dello 0,9% in volume a causa del sostenuto incremento ...

