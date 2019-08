Badante prende a pugni e forchettate anziana Denunciata per abusi

Badante ubriaca picchia 92enne e prende a calci i carabinieri : Claudio Carollo A Moncalieri una 52enne di nazionalità romena ha aggredito l'anziana che doveva accudire scaraventandola anche contro un vetro andato in frantumi È rincasata ubriaca e fuori di sé, ha percosso la donna di 92 anni che aveva in affidamento e preso a calci i carabinieri che sono intervenuti. Una Badante romena di 52 anni è finita in manette a Moncalieri, paesino del Torinese, per i reati di lesioni aggravate, abuso dei ...