Alcuni giochi per Nintendo Switch Lite potrebbero avere delle funzionalità esclusive

Cyberpunk 2077 toccherà Alcuni argomenti di solito evitati nei videogiochi : Il capo designer di Cyberpunk 2077 ha rivelato durante un'intervista che la storia del gioco tratterà alcuni temi che in genere vengono evitati nell'industria videoludica.In una recente intervista con la radio polacca tradotta in seguito su Reddit, Pawel Sasko ha parlato della storia di Cyberpunk 2077 e della ricerca principale di V. L'obiettivo del team di sviluppo è raccontare una storia simile a un film per un pubblico adulto. Il gioco è ...

Chinajoy 2019 : mostrati decine di trailer dedicati a vari giochi - tra cui Alcuni della linea China Hero Project : Durante la conferenza dedicata al Chinajoy 2019 di Shanghai, Sony Interactive Entertainment ha presentato diversi trailer dedicati ai titoli in arrivo su PS4, tra cui alcuni della linea China Hero Project. Di seguito potete trovare la lista completa: Segnaliamo che Convallaria, Evitinction, Anno Mutationem, F.I.S.T., In Nightmare ed AI Limit fanno parte della linea China Hero Project di Sony. Inoltre è stato annunciato che Lost Soul Aside e ...

Alcuni ricercatori avrebbero trovato la soluzione contro la dipendenza da videogiochi : Un gruppo di ricercatori tedeschi ha pubblicato un nuovo studio che afferma di poter curare la dipendenza da videogiochi. I ricercatori affermano che i pazienti hanno avuto un tasso di remissione del 70% e che il trattamento non utilizza farmaci psichiatrici.Secondo lo studio si tratterebbe infatti di "riconfigurare" la relazione esistente tra il gioco ed il giocatore affetto da dipendenza. Gli esperti non sono ancora d'accordo sull'esatta ...

Vanno in pensione Alcuni storici giochi per Windows : Finisce un’era. Microsoft ha annunciato che alcuni degli storici giochi per Windows non saranno più aggiornati. Sono pertanto destinati a

Rare Replay e Goat Simulator sono Alcuni dei nuovi giochi Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che verranno aggiunti al Game Pass (che con un abbonamento consente di avere accesso a decine di titoli su Xbox One e PC) entro la fine di giugno.Come riporta Polygon, il 20 giugno tutti gli abbonati al servizio su Xbox One potranno immergersi nell'atmosfera horror di Resident Evil: Revelations ed in quella spensierata e colorata di Rare Replay, collection che comprende 30 titoli dei leggendari ...