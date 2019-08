Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019)8 AGOSTOORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA LA A1NAPOLI, TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIÙ A SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA FLACCA TRA FORMIA E GAETA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA, IN ENTRAMBI I SENSI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA. DA ARIANNA CAROCCI PER IL ...

