Modric-Milan | Boban spegne le voci | “Sarebbe fantastico | ma non verrà”

Fonte : milanworld

(Di giovedì 8 agosto 2019) Erano in tanti i siti web e le testate giornalistiche che – in questi giorni – ipotizzavano una trattativa in corso per portare Lukaal. Ipotesi destinata a restare tale, visto che uno dei massimi dirigenti rossoneri, Zvone, ha definitivamente messo a tacere lesu questa suggestione di calciomercato. La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportato delle dichiarazioni disu: “Già venti giorni fa Maldini aveva dichiarato che Luka non sarebbe stato un giocatore del, ma visto che si continua a parlare e a scrivere di questa cosa senza alcuna base, vorrei ripetere il concetto: quello che lo scorso anno è stato il miglior giocatore del mondo non vestirà la nostra maglia. Da quel che vedo sarà ancora un giocatore del Real Madrid. Naturalmente sarebbe statoaverlo, ma quella che ho appena detto è l’unica verità”....

