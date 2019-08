Dengue | un caso accertato a Jesi | il Comune predispone disinfestazione

Sospetto caso di Dengue a Monza : stasera operazioni di disinfestazione straordinaria : Il Comune di Monza con un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS) ha disposto per stasera una disinfestazione straordinaria nell’area di via Zuccoli per un caso Sospetto di dengue . L’intervento riguarderà tutta la zona in cui risiede la persona vittima del Sospetto caso di infezione, entro 200 metri di raggio intorno al suo luogo di residenza. Le operazioni di disinfestazione si concluderanno alla ...

Bologna - importato un caso di Dengue : attivate le misure di profilassi contro la malattia infettiva : Ieri sera a Bologna è stato rilevato un caso importato di dengue . Lo rende noto il Comune di Bologna , sottolineando che la dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Questa notte verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la ...

Caso di Dengue a Bologna - in città scatta profilassi e disinfestazione : La persona colpita da Dengue ha importato la malattia da un Paese del Sud-Est asiatico ma l'amministrazione comunale ha dato subito il via alle misure previste in questi casi da un protocollo regionale con interventi di disinfestazione in diverse aree stradali che proseguiranno per alcuni giorni.Continua a leggere